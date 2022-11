(Di mercoledì 16 novembre 2022) Professor, leggo che la donna meno giovane del mondo è attualmente Lucile Randon, meglio conosciuta come soeur Andrée, nata ad Alès, in Francia, l'11 febbraio 1904. Quali sono i confini temporali della vita ...

Professor, leggo che la donna meno giovane del mondo è attualmente Lucile Randon, meglio conosciuta come soeur Andrée, nata ad Alès, in Francia, l'11 febbraio 1904. Quali sono i confini temporali ...Professor, leggo che la donna meno giovane del mondo è attualmente Lucile Randon, meglio conosciuta come soeur Andrée, nata ad Alès, in Francia, l'11 febbraio 1904. Quali sono i confini temporali ... L’immunologo Franceschi: “Vivere Fino a 120 anni non è un miraggio” “In Italia le persone che hanno più di centodieci anni”, premette il professore emerito di Immunologia, “sono sedici, ovvero una ogni tre milioni e mezzo di abitanti, e più di mille hanno centocinque ...