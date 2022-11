Lazio | Zaccagni diventa papà | “Thiago | sei la gioia più grande”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Fiocco azzurro in casa biancoceleste. È nato il piccolo, figlio dell’attaccante dellaMattiae della sua compagna Chiara Nasti. “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolosei lapiùdella nostra vita, mamma e papá ti amano tanto”, ha scritto sui social il fantasista ex Verona. SportFace.

Calciomercato Inter, Giuffredi: 'Esposito tornerà in Italia' Sebastiano Esposito © LaPresseZACCAGNI - 'sta bene alla. Speriamo di proseguire per più tempo possibile la carriera lì'. ..., Luis Alberto, Felipe Anderson, Milinkovic - Savic e Pedro sembrano essere l'arma in più di questache guarda in alto. Inter. I nerazzurri devono tornare assolutamente a correre e ...ROMA - Mattia Zaccagni e Chiara Nasti genitori di Thiago. Felicità alle stelle per il giocatore della Lazio e l’influencer che sui social hanno dato il benvenuto al piccolo. Papà Zac, su Instagram, ha ...L'agente Mario Giuffredi è intervenuto a Calciomercato.it, in onda su TvPlay: da Di Lorenzo ad Esposito, le sue dichiarazioni ...