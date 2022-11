Incinta | malmenata dall’ex compagno e da un complice Arrestati

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 16 novembre 2022) In serata i militari della Stazione di Palagianello, nel corso di servizio preventivo arrestavano in flagranza di reato un 31enne ed una 29enne entrambi del posto, che avrebbero commesso una serie di gravi reati nei confronti di una donna, ex convivente del 31 enne. La vicenda sarebbe in realtà l’ultimo episodio di una serie di condotte violente e vessatorie che sarebbero state commesse nel tempo nei confronti della vittima, in particolare dall’uomo, già gravato della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente. La scorsa serata, a seguito di una discussione, i dueavrebbero aggredito la vittima presso la sua abitazione, incuranti, a dire della donna, che la stessa avesse fatto loro presente di essere in stato di gravidanza. L’intervento rapido dei militari, intervenuti su richiesta telefonica della ...