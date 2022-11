Il Milan ci prova per Aouar del Lione | i dettagli

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilavrebbe messo nel mirino Houssemdel. Il francese ha in contratto in scadenza nel prossimo giugno Houssem, centrocampista del, sarebbe finito nel mirino delnel prossimo mercato estivo. Il giocatore, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 ed il club rossonero potrebbe fare un tentativo per prenderlo a parametro zero. Lo riporta Footmercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

