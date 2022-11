Giorgetti | “Lunedì approveremo la manovra” E al G20 chiede prezzi accettabili per l’energia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Non c’è tempo da perdere sul via libera alla. “L’impegno che ci siamo presi è di convocare un consiglio dei ministriper approvarla”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo, a margine del G20 a Bali, dove ha avuto un bilaterale con segretario al Tesoro Usa Janet Yellen e con il numero uno dell’Ocse, Mathias Corman. “Dobbiamo fare presto” ha aggiunto il titolare di via XX Settembre prima di lasciare il media center.in Consiglio dei ministrilaSul tavolo del faccia a faccia con Yellen, “lungo e cordiale” riferiscono fonti del Mef – le principali emergenze economiche: inflazione, prezzo dele riforma della tassazione internazionale.ha messo in chiaro ...