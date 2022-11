Gino Santercole | chi è la moglie Melù | età | figli | matrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) È stato un grande cantante, compositore, ma anche attore e chitarrista, nipote di Adriano Celentano e suo storico collaboratore. Oggi ai microfoni di Serena Bortone ilo Simone parlerà di lui, della sua carriera e del suo amore per la. La storia d’amore con Anna Moroni, autore di brani che hanno fatto la storia della musica italiana come Una carezza in un pugno e Svalutation, è morto l’8 giugno del 2018 a Roma, nella sua casa, stroncato da un infarto. Lui che aveva perso la testa e si era innamorato di Anna Moroni, sorella di Claudia Mori e che era, quindi, diventato anche cognato di Adriano Celentano e non solo nipote. Poi, però, dopo quella storia, aveva deciso di divorziare e di rimettersi in gioco, nonostante ...