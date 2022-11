G20 | Conte difende Meloni | “Su vicenda figlia sto dalla sua parte”

Ultimo episodio della frattura è quello deldi Bali, con von der Leyen esclusa dal vertice con ... D'Alema assolvee boccia il Pd: "Ha fatto cadere Draghi Non è da pena di morte" Tale ...Nel 2019, ad esempio, il premier Giuseppepartecipò aldi Osaka e in Giappone volò anche il figlio Nicolò di 11 anni. Matteo Renzi, invece, nel 2016 andò al G7 sempre in Giappone con la ...BALI (Indonesia) - Quella di Bali non è stata la prima volta in un vertice internazionale solo per Giorgia Meloni. Al G20 in corso in Indonesia infatti, ha fatto il suo esordio Ginevra, ...(Adnkronos) - "In Italia ci si lamenta se ci sono poche donne in politica, nei ruoli apicali, se ci si trova a scegliere fra lavoro e famiglia. Poi però si apre un dibattito senza senso sul fatto che ...