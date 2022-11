Calendario Pirelli 2023 | Emma Summerton presenta le sue modelle - muse - Moda - quotidiano net

Da Lila Moss (la Veggente) a Precious Lee (la Narratrice), da Bella Hadid (il Folletto) a Lauren Wasser (l'Atleta). Ventotto scatti onirici che raccontano la ...Marco Tronchetti Provera alHangar Bicocca è il padrone di casa per la presentazione di Love Letters to the Muse , il2023 realizzato da Emma Summerton, la quinta donna a ...MILANO. «Per il calendario Pirelli 2023 ho voluto tornare alla radice etimologica della parola musa». Lo ha confidato Emma Summerton, la fotografa australiana del Calendario Pirelli 2023 dal titolo ...'Love Letters to the Muse', donne e modelle come autentiche Muse. E' il tema del calendario Pirelli 2023 realizzato da Emma Summerton e presentato a Milano ...