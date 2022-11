Brunori non basta | il Palermo non segna

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Può sembrare un paradosso per una squadra che inil vice-cannoniere del torneo, in compagnia di Antenucci e alle spalle di Cheddira che parteciperà al Mondiale. Ma il problema che sta condizionando la classifica del, riducendolo a stare di un solo punto sopra la zona calda, è proprio la penuria di gol. I rosanero ne hanno collezionati 14 in 13 giornate e solo altre 5 squadre hanno fatto di peggio: Como, Venezia, Benevento, Cittadella e Perugia. Adappesantire il bilancio e a far riflettere il tecnico Eugenio Corini ci sono tre altre considerazioni: 1) Solo la rete di Segre arriva dal centrocampo. Un reparto che evidentemente può e soprattutto deve fare molto di più 2) Ci sono stati ben 5 incontri senza andare in gol. La regolarità offensiva è uno dei presupposti per tentare di scalare la classifica. 3) Fuori casa va male. I ...

Un luogofisico, che abbiamo chiamato " Training for Circularity ", in cui acquisire e ... Per Claudia, responsabile divisione ENEA Uso Efficiente delle risorse e chiusura dei cicli del ......in giuriaSas e Irene Grandi . Nel 2020 esce il singolo "Ogni notte scoperta" (Manita Dischi), una struggente ballata nata durante il lockdown. Dall'estate 2021 crea "Musiche per film che...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Sulle palle inattive il difensore fa valere la sua prestanza fisica in area avversaria. Con Ascoli e Cosenza. Le deviazioni sempre di testa hanno messo l’attaccante in condizioni di segnare. Questo il ...