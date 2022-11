Attentato in Turchia Pkk o altri terroristi? L’analisi di Dambruoso e Conti 

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’di domenica scorsa a Istanbul, in, che ha causato otto civili morti e più di 80 feriti, ha riacceso l’attenzione europea sulla minacciaca. L’immediata reazione dell’apparato antiterrorismo turco ha portato alla cattura, in meno di 24 ore, della presunta attentatrice (che peraltro avrebbe già confessato la sua colpevolezza) e di decine di facilitatori del Pkk (Partito del lavoratori del Kurdistan). Ma molti analisti hanno prospettato uno scenario possibilmente diverso, poiché la lotta al terrorismo inha più di una volta disvelato connessioni con la politica governativa sia interna che internazionale. Il Pkk ha già nel recente passato commesso azioniche per richiamare l’attenzione internazionale sulla causa politica del popolo curdo e per questo è ...