Atletica | Jacobs ' Penso a record del mondo | sarei un bugiardo a negarlo'

"Sì, al record del mondo ci penso, sarei un bugiardo a dire di no". Impossibile da battere o no, il 9.58 di Usain Bolt è nei pensieri di Marcell Jacobs: a dirlo è il campione olimpico dei 100 e della 4x100 nella puntata del talk di TV, la piattaforma. Marcell Jacobs si prepara per una nuova importante stagione. Sotto la supervisione dei tecnici dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI il bicampione olimpico è stato sottoposto ad alcuni test.