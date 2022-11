The Sandman | Neil Gaiman risponde alle critiche sul casting | Dovrebbero leggere i fumetti prima di parlare

(Di martedì 15 novembre 2022), autore di The, ha rispedito al mittente le pesantilegate ad alcune scelte diper la serie Netflix, in particolar modo quelle di Morte e Desiderio. Il grande successo ottenuto da The, adattamento televisivo di una delle opere più celebri di, non ha potuto far altro che portare Netflix a rinnovarlo per una seconda stagione. Lo show ha avuto consensi molto positivi di critica e pubblico, ma non sono mancate diversead alcune scelte di. Una larga porzione di fan aveva criticato la scelta di Kirby Howell-Baptiste e Mason Alexander Park nei panni di Morte e Desiderio. Laperché attrice di colore, il secondo in quanto attore non ...

Cinefilos.it

- Pubblicità - Neil Gaiman ha risposto alle dure critiche sulle scelte di casting in. Basato sull'omonima graphic novel dello stesso Gaiman,è un adattamento televisivo che ha debuttato su Netflix a metà di quest'anno. Dopo un lungo ciclo di sviluppo che lo ha ...Il grande successo ottenuto da, adattamento televisivo di una delle opere più celebri di Neil Gaiman , non ha potuto far altro che portare Netflix a rinnovarlo per una seconda stagione. Lo show ha avuto consensi molto ... The Sandman: Neil Gaiman risponde alle critiche sul casting Neil Gaiman, autore di The Sandman, ha rispedito al mittente le pesanti critiche legate ad alcune scelte di casting per la serie Netflix, in particolar modo quelle di Morte e Desiderio. NOTIZIA di ...Neil Gaiman ha risposto alle dure critiche sulle scelte di casting in The Sandman. Basato sull'omonima graphic novel dello stesso Gaiman ...