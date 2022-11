Salernitana | il Bayern Monaco è pronto a offrire a Ribery un ruolo nel club

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Franckpotrebbe fare ritorno in Germania. Secondo “Bild”, il fantasista francese starebbe per ricevere un’offerta da parte del suo exche glibbe un nuovonelha deciso di ritirarsi dal calcio giocato lo scorso ottobre. Attualmente fa parte dello staff delladi Davide Nicola, ma un’eventuale chiamata da parte deltedesco sarebbe sicuramente ascoltata dall’ex giocatore della squadra bavarese.possiede ancora una villa in Bavaria dove la sua famiglia ha continuato a vivere anche durante la sua permanenza in Serie A SportFace.