(Di martedì 15 novembre 2022) Il suo Mondiale si è già giocato, ma non è quello a cui pensiamo tutti. In Qatar l'Ucraina non ci sarà - battuta...

Commenta per primo Give Me Sport lancia unaindiscrezione sul futuro di Mykhaylo, esterno offensivo ucraino da tempo nel mirino dell'Arsenal. I Gunners sarebbero intenzionati a sborsare la cifra richiesta dallo Shakhtar Donetsk , ...E' il nuovo obiettivo di CamposTutti pazzi per lastella dell'est. Tutti lo osservano, tutti ... Non sarà facile ma con Mykhailoin campo, lo Shakhtar Donetsk avrà certamente più ... Mudryk, la nuova stella che accende il mercato di gennaio. Juve più lontana, c'è un club in pole position Dopo Arsenal e Newcastle, un nuovo club di Premier è alla caccia di Mykhaylo Mudryk. Secondo quanto riporta il Sun, Erik Ten Hag, manager del Manchester United, avrebbe fatto espressamente il nome ...