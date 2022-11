Meloni a G20 con agenda fitta di incontri Mattarella sente Macron

(Di martedì 15 novembre 2022) Oggi Joe Biden e Recep Tayyip Erdogan, domani, mercoledì, Xi Jinping e Justin Trudeau. Giorgiaè arrivata ieri sera a Bali in Indonesia, dove oggi si apre il G20, con unadibilaterali. Una dimostrazione chiara, è il ragionamento che si fa a Palazzo Chigi, del "ruolo fondamentale" dell'Italia nello scacchiere internazionale. Un viaggio, il secondo per un vertice internazionale dopo la Cop27 di Sharm el-Sheik, che "smentisce i detrattori" della premier e del governo e che mostra, al contrario, che c'è "grande attenzione" verso il Paese e non quell'"isolamento che la sinistra sta raccontando". Dunque oggivedrà Biden (alle 17.15, le 10.15 in Italia), Erdogan e il presidente dell'Indonesia Joko Widodo mentre domani sarà la volta del presidente cinese Xi-Jinping, del ...

