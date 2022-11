Il Mondiale non è un intralcio per il Napoli | anzi | frenerà la concorrenza Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 novembre 2022) La sosta per ilin Qatar non fermerà il, scrive ladello Sport. Spalletti avràla possibilità di recuperare Kvaratskhelia. L’allenatore dovrà solo stare attento ai cali di tensione alla ripresa del campionato. “Mantenere un ritmo di 13 vittorie e 2 pareggi in 15 partite non sarà semplice, ma ilha tutto per durare. Ilnon è un. Gli ultimi match contro Empoli e Udinese hanno dimostrato che serve un pit-stop per rimettere benzina nelle gambe. Ilè come il Liverpool, se non corre forte perde la sua magia. Kvaratskhelia, la stella nascente, potrà risolvere i suoi problemi alla schiena. Più facile che ilfreni la, dal ...