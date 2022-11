“Giorgia Meloni? Bisognerebbe avere più rispetto” | lo sfogo di un abitante di Fiumicino

(Di martedì 15 novembre 2022) “La mia famiglia mi ha insegnato ilverso tutta l’umanità, in particolare verso le donne.è riuscita a diventare Presidente del Consiglio con fatica ed onestà”.a tutto tondo sulla politica di oggi da parte di un 85enne disabile diche in una lettera inviata a ilfaroonline.it racconta: ”Provo delusione per il comportamento di certi soggetti dell’opposizione di oggi, a causa del comportamento avuto verso una donna che, con fatica ed onestà, è diventata Presidente del Consiglio della Repubblica italiana. Aviene rimproverato qualsiasi cosa, nonostante il Governo sia nato da pochissimi giorni: facciamola lavorare, poi si vedrà. Ho vissuto il periodo fascista da bambino, ricordo i bambini con le camicie nere: ci ...

DiffamòRoberto Saviano: "Con i morti in mare non potevo stare zitto". "Mi ritrovo oggi qui e ritengo singolare che uno scrittore sia processato per le parole che spende, per quanto dure esse ...La delibera condominiale e la Cilas Su questi due punti, la presidente del Consiglio,ha spiegato che saranno salvati "quei condomìni che hanno già deliberato ad oggi l'intervento" e ..."Il Covid-19 è in calo in molti paesi, tra questi l’Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione, alla… Leggi ...Ma quando si tratta dei sorrisi di Giorgia Meloni diretti a Olaf Scholz, o dell’ora di bilaterale con Joe Biden, il punto è ancora più evidente. In questo, l’Italia è sempre più vicina alla Polonia: ...