Genitori aggrediscono infermiera | in disaccordo sul farmaco per il figlio | ' Se si sente male ti uccido'

Hanno minacciato e aggredito con un'estintore e una bombola d'ossigeno un' infermiera . L'episodio è accaduto al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Santobono di Napoli , dove duein ansia per le condizioni di salute del figlio, non erano in accordo sul farmaco somministrato al piccolo paziente e se la sono presa con la dipendente. Leggi anche > Alice Manfrini, morta a ...commenta Nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Santobono di Napoli , idi un piccolo paziente, non essendo d'accordo sulla somministrazione di un farmaco, hanno minacciato e aggredito con un estintore e una bombola di ossigeno un'infermiera. In un filmato che ...Hanno minacciato e aggredito con un'estintore e una bombola d'ossigeno un'infermiera. L'episodio è accaduto al pronto ...A Napoli, nel pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Santobono, i genitori di un piccolo paziente non essendo d’accordo sulla somministrazione di un farmaco hanno aggredito e minacciato ...