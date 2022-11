Claudio Lippi | prima il successo poi il fondo | il momento più buio

Leggi su youmovies

(Di martedì 15 novembre 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei nomi più conosciuti in assoluto. In questi anni, solo sporadiche ospitate ma senza un vero programma. È passato dalalla disgrazia. La televisione italiana ha visto per anni il noto conduttore. Le sue tante trasmissioni hanno partecipato alla storia del piccolo schermo. Dal 2006, però,non ha