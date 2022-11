Che caccino tutti | Senaldi esplosivo contro la Rai | Cos' è davvero la Lucarelli

(Di martedì 15 novembre 2022) Il condirettore di Libero Pietrotorna a parlare del caso Montesano: "La Rai ha fatto un autogol: ha cacciato Enrico Montesano perché ballava con la maglietta della X Mas, adesso farà causa e non sanno come fare per reintegrarlo. Quella è una maglietta con cui si può andare in giro in Italia, se lui farà causa la Rai perderà. Figuraccia. Montesano ha fatto una figuraccia, la Rai la fatta doppia, tripla l'ha fatta Selvaggiache ha sollevato il polverone. Lei che è una sacerdotessa dell'antifascismo spiccio. Che fare? Le soluzioni sono due: o si va avanti con il baraccone di Ballando con le stelle, una manifestazione di bolliti, o si cacciano, da Montesano alla".

"Non è uno sport malato, spero di cuorenon si generalizzi. Semmai, a livello nazionale, si individuino e sisubito via le mele marce", dice l'istruttrice al di là del vetro mentre guarda ...Vere acrobazie per far sigli organi competenti nonil Biondi a calci nel sedere per mettere al suo posto il più tradizionale commissario prefettizio. Salti mortali ed acrobazie, il ...che garantisce "la totale disponibilità dell’Alleanza a collaborare con il ministero per rendere il più efficace e penetrante possibile l’iniziativa annunciata dal ministro Schillaci". "La campagna di ...Pioggia di reazioni sulla frase del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in seguito alle polemiche sulle sue dichiarazioni in merito all'efficacia dei vaccini.