Canone Rai | la tassa più odiata dagli italiani resta in bolletta anche nel 2023

(Di martedì 15 novembre 2022)Rai, nulla cambia: a dispetto della campagna elettorale, in cui ilentra puntualmente nell’ambito di salvifiche promesse di ridimensionamento se non di cancellazione,così com’è e si continuerà a pagarlo all’interno delladell’elettricità. “Le voci di un’esclusione delRai dallaelettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate” fa sapere il Ministero dell’Economia in una nota. La politica Appare infatti difficile rinunciare all’incasso derivante dal– 1,7 miliardi di euro nel 2021 dalle sole famiglie – possibile proprio grazie al pagamento inintrodotto da Renzi nel 2015. La modalità contribuisce fortemente a tenere in ordine i conti dell’azienda radio ...

Il Sole 24 ORE

, nulla cambia: a dispetto della campagna elettorale, in cui ilentra puntualmente nell'ambito di salvifiche promesse di ridimensionamento se non di cancellazione, resta così com'è e ...Preoccupazione per stop a riscossionein bolletta, i sindacati chiedono un incontro urgente con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La preoccupazione riguarda la riscossione delin bolletta dal 2016, fra gli oneri ... Canone Rai, Giorgetti frena Salvini: per il Mef resta in bolletta anche nel 2023 Verso la conferma del Canne RAI in bolletta elettrica anche nel 2023: il nuovo Governo non rileva necessario separare le due voci di costo dalla fattura.Le indiscrezioni sul cambio di metodo di pagamento per il canone Rai dal 2023 sono prive di fondamento. A confermarlo è il Ministero dell’Economia e Finanze in una nota, dove viene spiegato che anche ...