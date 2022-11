Wilma sbotta contro Nikita per gelosia | “Gli fa i grattini da ieri Sono un carro armato | lei deve stare attenta perché…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nella casa del Gf Vip nella giornata diGoich. ha confessato di provare interesse per Daniele Del Moro, nonostante la notevole differenza d’età (77 vs 32) e ha raccontando di sentirsi di nuovo viva grazie a lui. “Mi ha risvegliata, non ho escluso alcuna possibilità ma bisogna essere in due”. Sia io che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,Goich infrange il regolamento (VIDEO): “Dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare. Tappatevi…” Elenoire Ferruzzi vede passarePelizon e sputa per terra (VIDEO): squalifica in arrivo?, la madre non ci sta e le: “Consolati Pinocchio, in giro c’è tanta gente molto più bugiarda di te. Sto cucinando…” ...