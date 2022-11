Ultime Notizie – Ucraina | Assemblea Onu approva risoluzione contro la Russia

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’Generale delle Nazioni Unite hato, con 94 voti favorevoli, 14 contrari e 73 astenuti, unain cui si ritiene laresponsabile per l’invasione dell’, anche attraverso il pagamento di risarcimenti. La, che ha ricevuto il livello di sostegno più basso tra le cinque relative all’adottate dall’Generale da dopo l’invasione, riconosce la necessità di istituire “un meccanismo internazionale per la riparazione di danni, perdite o lesioni” derivanti dagli “atti illeciti” della. Raccomanda, inoltre, che i Paesi membri dell’, in collaborazione con l’, creino “un registro internazionale” per documentare i danni ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina, ultime notizie. Ucraina, vertice tra capi servizi segreti Usa e Russia. Zelensky a Kherson ... Giacomo Gianniotti ha rubato qualcosa dal set di Diabolik - Ginko all’attacco!, ma cosa Ce lo rivela in esclusiva nell'intervista video! Durante la presentazione alla stampa di Diabolik – Ginko ...Amazon prevede di tagliare almeno 10.000 posti di lavoro. La notizia è stata riportata dal New York Times che ha citato alcune fonti secondo le quali i licenziamenti potrebbero scattare ...