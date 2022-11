Ultime Notizie – Terna inaugura il Tyrrhenian Lab | centro eccellenza per favorire transizione

(Di lunedì 14 novembre 2022) Con un evento organizzato in contemporanea nelle Università di Cagliari, Palermo e Salerno,hato ufficialmente ilLab. Al via i tre Master di II livello promossi nell’ambito del progetto per il quale l’azienda che gestisce la rete elettrica nazionale investirà 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni. A Salerno erano presenti l’Amministratore Delegato diStefano Donnarumma e il Rettore dell’Università Prof. Vincenzo Loia, a Palermo la Presidente diValentina Bosetti e il Rettore dell’Università Prof. Massimo Midiri e a Cagliari, infine, il Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento dinonché Presidente e Coordinatore Scientifico delLab Francesco Del Pizzo e il Rettore dell’Università Prof. Francesco ...

Il suo nome è Konstantin Goloshchapov , è un importante oligarca russo ed è conosciuto come il ' massaggiatore di Putin ' per i suoi stretti rapporti con lo 'Zar'. Il 67enne ha lasciato la Russia a ...Il controllo di questa località, al centro di pesanti combattimenti nellesettimane, è considerato strategico perché da qui gli ucraini potevano tenere sotto il tiro dei loro razzi una ...Nelle ultime ore, Luca Salatino è scomparso per parecchio tempo dalla Casa del GF Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto una vera e propria crisi, che l’ha portato a pensare seriamente di ...La Juventus ha battuto 3-0 la Lazio di Sarri allo Stadium nell'ultima giornata di campionato di Serie A prima dell'inizio dei mondiali di calcio in Qatar. E' ...