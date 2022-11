(Di lunedì 14 novembre 2022) La separazione trae Francesco Totti continua a far notizia, da mesi al centro della scena mediatica. A occuparsi della fine del loro amore, con tutti i risvolti giudiziari del caso, i diversi contenitori tv. La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” è finita nel mirino di “Unomattina in Famiglia“, in particolare del padrone di casaintervenuto nel corso della rassegna stampa curata da Gianni Ippoliti dove si parlava dell’incontro tra gli ex in tribunale. Motivo del contendere i Rolex dell’ex campione giallorosso, le borse e le scarpe della conduttrice: “Trattenere gli orologi è veramente cheesy, da caciottari“, ha detto il conduttore alludendo a una mancanza di stile. Un termine che ritorna per, proprio nel corso di un duro scontro al “Grande ...

Il Fatto Quotidiano

Ilary Blasi,le dà della 'caciottara' a Uno Mattina in Famigliacontro Ilary Blasi. Nel corso dell'ultima puntata di Uno Mattina in Famiglia il conduttore ha rivolto ...In modo particolare in diretta tv a 'Uno Mattina in Famiglia', il conduttoresi è lasciato andare ad un commento non proprio felice. Ilary Blasi pizzicata sul caso Rolex: le parole ... Tiberio Timperi, la stoccata a Ilary Blasi: “Caciottara” Retroscena sull'incontro in tribunale di Totti e Ilary: c'è stato un incontro segreto. E un volto Rai tuona contro la Blasi: "Caciottara" ...Ilary Blasi ha definito Caciottaro Fabrizio Corona, oggi è stata lei chiamata in questo modo da un noto conduttore. Ma chi Ilary Blasi continua ad essere al centro del gossip, dopo la separazione da ...