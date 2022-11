Tenta di aggredire il padre | 40enne fermata e trovata in possesso di stupefacenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Comando Stazione di Nocera Superiore hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, una quarantenne originaria di Nocera Inferiore per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con parallelo deferimento in stato di libertà per ilto omicidio del proprio genitore. L’intervento dell’Arma scaturisce a seguito della segnalazione giunta sul numero di emergenza 112 da parte del, aggredito con un coltello, al culmine di una lite con la figlia. I Carabinieri intervenuti rintracciavano la donna che nel frattempo si era allontanata dall’abitazione e la bloccavano, per poi procedere a perquisizione d’iniziativa, a seguito della quale rinvenivano circa 190 gr. di marijuana occultata tra gli effetti personali. La donna è stata associata presso la casa circondariale di Salerno in ...