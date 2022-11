Taylor Mega conferma di aver avuto un flirt con due vipponi dell’attuale edizione | “Gli ho messo la mano lì”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ci sarebbe anchefra i personaggi celebri che hanno“notti di passione” con piùdel Grande Fratello Vip. Oltre la modella brasiliana Helena Prestes (che avrebbein passato unsia con Daniele Dal Moro che con Antonino Spinalbese), anche la biondissimavanterebbe tale primato. A finire fra le sue lenzuola sarebbero stati (in momenti diversi!) Alberto De Pisis e Giaele De Donà. Arlo è stata lei ai microfoni di Turchesando, come ripreso da FanPage. “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse”, ha spiegato. “Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci ...

, intervistata dai microfoni di Turchesando , ha parlato di due concorrenti del Grande Fratello Vip . L'influencer ha confermato il suo breve flirt con Giaele De Donà ed ha svelato alcuni ...