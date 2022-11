Servizi per la mobilità - Movesion stringe partnership con Itabus

(Di lunedì 14 novembre 2022), azienda attiva nel campo deiper lacon oltre 200 clienti tra imprese, scuole ed enti pubblici, ha sottoscritto un accordo conper supportare nuove soluzioni di trasporto sostenibili e condivise: i dipendenti delle realtà aderenti al programma myBenefit diavranno accesso ad una serie di promozioni, tra cui una convenzione per gli spostamenti su gomma a media-lunga percorrenza tramite i pullman. Welfare e sostenibilità. "Siamo convinti che laconci toglierà tante soddisfazioni in quanto ci troviamo in linea su tutte le direttive che essa prevede. Crediamo fortemente nelladel futuro, unache deve ruotare attorno a concetti cardine ...

