Sapri | territori uniti per salvare i punti nascita a sud di Salerno

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito delle attività a tutela del puntodigià in corso da mesi, così come condiviso con il Comitato dei Sindaci del Distretto, stamani insieme al Sindaco di Vallo della Lucania, all’Assessore Madonna e allo staff di supporto, il primo cittadino Antonio Gentile ha incontrato il dott. Salvatore Ronsini Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Asl. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sottoporre, programmare e strutturare una proposta unica richiesta daida presentare alla Direzione Generale Asl, alla Regione ed al Governo per ristrutturare, salvaguardare e garantire idie Vallo della Lucania ed il diritto alla Salute per i nostri cittadini. “Nell’ambito ...

