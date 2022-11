Perché la maggioranza in Senato è importante per i Democratici

CittaDellaSpezia

Per la Camera, e' ancora in corso lo spoglio, con in Repubblicani in vantaggio di pochi seggi e sulla buona strada per conquistare una scarna, che comunque mettera' un freno all'agenda di ...Una decisione inaccettabile nel meritonon apporta nulla alla discussione, se non lo ... Se lapensa di mortificare l'attività di opposizione con la supponenza e le prove muscolari, ... “In maggioranza persone vicine a Pd come a Lega, ma siamo uniti perché veramente civici”