Pa | Csel | “Responsabili Transizione Digitale 2 comuni su 10 non ne hanno ancora nominato uno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Per misurare quanto le pubbliche amministrazioni stiano effettivamente puntando sulè utile anche guardare al numero deiper laal(RTD). Al 30 settembre 2022 ne erano stati nominati 9.971, contro i 7.899 dell’ottobre 2021. Lo rileva il rapporto elaborato daper l’Adnkronos nel quale esamina alcuni indicatori utili per misurare lo stato di avanzamento di alcuni dei principali servizi digitali. Questa figura professionale è deputata a garantire operativamente la trasformazionedella Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. In attuazione dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione ...