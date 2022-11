Incidente in autostrada in Emilia | morto 24enne di Foggia Ieri il sinistro con sei feriti | Gianpaolo Damato deceduto oggi in ospedale a Parma

ATNews

L'dei Fiori è chiusa nel tratto che va dalla barriera di Ventimiglia a Mentone. L'annuncio ... Dopo il terribileche è costato la vita ad Ahmed Safi la scorsa settimana, è stato ...... collega, in assenza di, le province di Trapani e Siracusa, passando per Agrigento, Caltanissetta e Ragusa . Ieri, nella tarda serata, l'ennesimo, in territorio di Palma di ... Incidente sull’autostrada A21 tra Asti Ovest e Villanova TORINO – Incidente lungo la Tangenziale di Torino (Comunicato Polizia Stradale). Due indicenti in Tangenziale a Torino. Il primo allo Svincolo di Bruere, autonomo e senza feriti. Poi uno scontro all’a ...A febbraio dovrebbe tenersi la causa civile per l’incidente mortale che ha coinvolto Jeremy Banner: nel 2019 l’uomo era alla guida della sua Model 3 che all’uscita di un’autostrada in Florida era ...