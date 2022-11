Gran parte del suo patrimonio in beneficenza? Perché l’annuncio di Bezos puzza di bluff

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov – Jeffsarebbe pronto a donare inladel suo enorme, pari a circa 124 miliardi di dollari., effettuato dallo stesso fondatore di Amazon, è rimbalzato sui media internazionali. Il volto del controverso magnate è così apparso, almeno per qualche ora, quasi angelico. Uno degli uomini più ricchi del mondo sta per compiere unde gesto, privandosi della sua straordinaria ricchezza. Una breve storia dal sapore francescano, se non fosse che quelle dial momento restano soltanto parole. Ma c’è di più, o per meglio dire concretamente c’è ancora meno. Vediamodonadel suo...