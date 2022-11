Giorgia | Silvio | Giuseppi e il vizio dei giornali di usare i nomi propri per evitare ripetizioni

(Di lunedì 14 novembre 2022) E così adesso abbiamo anche. Che va ad aggiungersi al sempiterno, a Enrico (finché dura), a Carlo (se dura), ai due Mattei che vanno e vengono, a Ignazio e insomma a tutta la simpatica combriccola con cui siamo tanto in intimità. Era stata lei stessa a incoraggiare, nel celebre comizio poi divenuto tormentone e infine titolo e sottotitolo della sua biografia-manifesto bestseller: “Io sono”, con quel che segue (“Sono una donna. Sono una madre. Sono cristiana”), e con l’inevitabile piccata reazione dellaprimigenia, la cantante, che per colpa sua ha perso il monopolio della riconoscibilità col solo nome di battesimo. Questa consuetudine di poter prescindere dal cognome era storicamente, oltreché dei regnanti e dei papi (e di chi portarari, come Vasco o Lapo), una ...

