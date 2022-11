G20 | a Bali l' incontro Biden-Xi | no all' uso di armi nucleari in Ucraina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a, in Indonesia, dove parteciperà ai lavori del, e ha in agenda diversi incontri bilaterali. Al suo arrivo è stata accolta da danzatrici locali. 14 novembre 2022Il futuro Tunnel sotterranei, razzi superveloci e alieni . Parola di Elon Musk. L'uomo più ricco del mondo è intervenuto in collegamento nel corso delcon una scenografia particolare: al buio con delle candele accese e con addosso una camicia tradizionale indonesiana. Al centro del suo intervento, i suoi progetti e le aspettative sul ...Il testo finale del G20, così come concordato dagli sherpa, include un passaggio sulle armi nucleari e definisce il loro uso "inaccettabile". Lo fa sapere un funzionario occidentale che ha visto la bo ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata da poco con la delegazione italiana a Bali, dove domani e mercoledì parteciperà al G20 presieduto dall'Indonesia. In serata (21.30 ora locale) il ...