F1 | le Frecce d’Argento tornano affilate | il Cavallino Rampante resta malato Brutto segno in ottica 2023?

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per una volta Ferrari esce da un weekend di gara raccogliendo più del proprio potenziale. Sia nella Sprint del sabato che nel Gran Premio della domenica le Rosse hanno infatti ottenuto un risultato superiore al loro attuale valore, rendendo così pressoché ininfluente la tragicomica scena di inviare in pista Charles Leclerc con gomme intermedie nonostante l’asfalto fosse asciutto nelle qualifiche del venerdì. Merito, soprattutto, di un fine settimana da incubo per Red Bull e Max Verstappen. Dopo aver sbagliato la scelta delle gomme nella sprint, l’olandese ha fatto a ruotate con Lewis Hamilton in gara, avendo la peggio nel contatto con il britannico. Come se non bastasse, il Campione del Mondo ha trovato modo di battibeccare con Sergio Perez, togliendosi dalle scarpe un sassolino rimastogli sin dal GP di Francia. Insomma, il Drink Team a Interlagos è sembrato la Scuderia di ...