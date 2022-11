Esterno Notte serie tv di Aldo Moro | trama episodi | cast completo | quante puntate e quando va in onda su Rai 1

Tra il 14 e il 16 novembre va in onda in prima serata su Rai 1, la nuova serie firmata da Marco Bellocchio . Tornando su temi già trattati, il regista racconta i 55 giorni del rapimento di Aldo Moro attraverso diversi punti di vista. Nel cast si ...... Bruno Vespa , a dare la notizia in un'edizione straordinaria del Tg1 che sarebbe rimasta nella storia della televisione italiana (e che appare anche nella nuova fiction di Rai1, "" ). ...Esterno Notte serie tv Aldo Moro Rai 1: quando va in onda, a che ora inizia, quante puntate sono, chi sono gli attori del cast ...Eva Cela è l'attrice che fa Agnese Moro in Esterno notte. Ma cosa sappiamo sull'attrice Scopriamo tutto all'interno!