Enrico Mentana contro l’espulsione di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle

ilGiornale.it

La grande novità è l'apertura verso nuovi soggetti editoriali testimoniata dall'ingresso di Open , il quotidiano fondato danel gruppo dirigente dell'associazione. Tra le new entry del ...non usa giri di parole. In un lungo post su Facebook è intervenuto sulla questione Ong e di fatto ha messo nel mirino tutti i protagonisti della vicenda senz a risparmiare stoccate a ... Mentana sta con Montesano: "Perché non doveva essere espulso" Enrico Mentana ha affidato a Facebook un lungo messaggio nel quale ha spiegato la sua posizione, puntando l'attenzione sulle mancanze della Rai sul caso: "Non amo l'indignazione a scoppio ritardato" ...Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi: Il FLA Festival di Libri e Altrecose taglia il traguardo della XX edizione dal 10 al 13 novembre 2022. Negli anni passati ...