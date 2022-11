Zielinski cuore d’oro | grande gesto a fine partita VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Il Napoli vince la sua undicesimaconsecutiva non senza qualche fatica finale, ma senza dubbio concretizzando il percorso fanno finora e il lavoro svolto da Luciano Spalletti. Una squadra solida e con diverse soluzioni offensive che con il 3-2 contro l’Udinese chiude positivamente questa prima parte della stagione, rimandando i giochi a dopo il Mondiale in Qatar. FOTO: Getty Images, Napoli Lo Stadio Diego Armando Maradona, gremito di tifosi azzurri, non si è risparmiato dei festeggiamenti al triplice fischio dell’arbitro Ayroldi. “La capolista se ne va“: questo il coro intonato dai supporter partenopei, che, abbandonata qualsiasi credenza scaramantica, si godono il magico momento del Napoli. Tifosi e calciatori: festa azzurra in casa Napoli Ad unirsi ai festeggiamenti, ovviamente, anche i calciatori azzurri, che hanno celebrato l’ennesima vittoria ...