Università | burnout e crisi della performance

(Di domenica 13 novembre 2022) L’è lo specchiosocietà, con disuguaglianze di ingresso evidenti, alte come l’Everest e che molt? affrontano senza scarponi, maglia termica o anche solo la razione di cibo. Altr? vengono accompagnat? alla cima con mezzi più o meno efficienti e infine ci sono quelli che con un paracadute discendono sulla vetta. La scala del successo personale è tanto più ripida, difficoltosa e faticosa, quanto più viene descritta come una competizione o una questione di “voglia di sacrificio”. Quello che rimane lungo il percorso è una serie di, alcune violente e uno stato di perenne fatica fisica e mentale. C’è una sola parola per descrivere il fenomeno più comune che accomuna l? universitar?: bornout. A taleumana corrisponde un ampio risveglio che critica launiversitaria e ...

Orizzonte Scuola

... le spese per l'energia e il riscaldamento e potenziali rischi die scarse possibilità di ... e dovrà essere orizzontale, coinvolgendo Scuole,, Centri di formazione e Servizi per l'......non si fanno corsi obbligatori su questo Come mai non se ne fanno già ai tempi dell'...un buon clima in classe ma anche per favorire il benesseere emotivo e ridurre il rischiosia ... Il Governo sta lavorando per introdurre “Quota 41”: per Anief va bene solo se priva di penalizzazioni sull’assegno e se arriva il riscatto gratuito degli anni di Università