Svelata l’identità di Giovannino di Tu si Que Vales | è proprio lui!

(Di domenica 13 novembre 2022) Sapete chi c’è sotto la maschera dia Tu si queè senza dubbio uno dei personaggi più ambiti di Tu si que. Da circa due anni, l’uomo mascherato, fa divertire tantissimo e non perde mai occasione per dare fastidio a Sabrina Ferilli. Sono in tanti, da casa, a chiedersi chi L'articolo proviene da KontroKultura.

MangaForever.net

... occasione in cui è statala formazione della versione ... sfruttando in particolare'anima seriale del franchise. La Fase ... Non rivelando nomi o, questa formazione ottenne il suo ...Ma, una voltala loroi due giornalisti sono ...zaino una telecamere accendedola mentre Cordaro si sarebbe aperto'... One Piece 1066: svelata per la prima volta la vera identità di Vegapunk