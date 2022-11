“Sparisco per sempre” Terremoto a Tu sì que vales | l’annuncio di Giovannino in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 13 novembre 2022)a Tu sì quedie il botta e risposta tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli intv. Colpi di scena davanti alle telecamere di Tu sì quenel corso dell’ultima messa in onda del programma. La conduttrice di UeD non si trattiene e dopo il botta e risposta con Tina Cipollari, ospite della trasmissione, anche con l’amica e attrice italiana, ha deciso di non trattenersi. Maria De Filippi ‘contro’ Sabrina Ferilli a Tu sì que, il clamoroso botta e risposta davanti al pubblico del programma. Come tutti sanno la conduttrice pavese fa daspalla al piccolo, che pare sia stato più scatenato del solito durante la semifinale della gettonatissima trasmissione del sabato ...