Ruud non sbaglia con Auger - Aliassime | è la prima vittoria delle Atp Finals

(Di domenica 13 novembre 2022) Si può definire una sorpresa ladi Caspersu Felix? Sì, vista la forma del canadese e il suo rush finale nelle ultime settimane, no se si considera quel che ha fatto il ...

Il tie break si è deciso in 3 punti, conche ha continuato asbagliare, mentre il canadese ha fatto degli errori evitabilissimi che gli sono costati il primo set., di contro,vive particolari passaggi a vuoto e, dopo quasi due ore di gioco, riesce a conquistare una meritata vittoria.TORINO - Cominciata ufficialmente l'edizione numero 53 delle Nitto ATP Finals, la seconda che si disputa al Pala Alpitour di Torino. Nel primo incontro di singolare del Gruppo Verde, il norvegese Casp ...Il primo match di singolare delle Nitto ATP Finals va a Casper Ruud. Il norvegese si libera in scioltezza di Auger-Aliassime, che non ha mai avuto occasione di break.