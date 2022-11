Mourinho | «Espulsione giusta | mi sono scusato con l’arbitro ma non parlo della sua prestazione»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 novembre 2022)ai microfoni di Dazn. Mia, le mie parole meritavano il cartellino rosso. Dopo la partita miper le mie parole, però del suo gioco come arbitro non voglio parlare. Ho avuto la umiltà di scusarmi delle parole che meritavano l’peròsua performance nella partita,sua ipotetica influenza nello sviluppopartita, lo lascio a voi. Non voglio parlare del, è un’analisi che faccio per me stesso. La partita è finita. Miper quella parola che ho detto. Oggi cidue partite. Una fino al 70esimo e un’altra dopo. Fino al 70esimo i tifosiRoma vogliono andare a casa, ...