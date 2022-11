LIVE Juventus-Lazio 3-0 | Serie A calcio in DIRETTA | i bianconeri centrano la sesta vittoria consecutiva Pagelle e highlights

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.41 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.38 LEDELLA(3-5-2): Szczesny 6; Bremer 6, Gatti 6, Danilo 6,5; Cuadrado 6, Fagioli 6,5, Locatelli 6 (dall’85’ Paredes s.v.), Rabiot 6, Kostic 6,5 (dal 65? Chiesa 6,5); Kean 7,5 (dal 63? Di Maria 6), Milik 6,5. All.: Allegri 6,5. LEDELLA(4-3-3): Provedel 5; Hysaj 6 (dal 69? Gila 6), Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Marusic 6; Milinkovic 6 (dal 78? Marcos Antonio s.v.), Cataldi 5,5 (dal 58? Vecino 5,5), Basic 5 (dal 59? Luis Alberto 6); Romero 5,5 (dal 69? Cancellieri 6), Felipe Anderson 5,5, Pedro 6. All. Sarri 5,5. 22.36 La ...

TORINO - Sfida ad alta quota all' Allianz Stadium di Torino dove oggi (domenica 13 novembre, ore 20.45) ladi Massimiliano Allegri , reduce da cinque vittorie di fila e tornata a lottare in zona Champions League , ospiterà la Lazio dell'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri che senza il suo ...431 Lanon si ferma più: 2 - 0 alla Lazio nel posticipo che chiude la 15ª giornata di Serie A , ultimo appuntamento prima della sosta mondiale. Sesta vittoria consecutiva per i bianconeri, ...E' 3-0 Juve. 41' - Pedro si fa largo tra la difesa bianconera, ma il suo cross non trova nessun compagno. 38' - Protesta Di Maria per un contatto in area di rigore della Lazio, Massa lascia correre.Allo Stadium si gioca l'ultima partita di campionato prima della sosta per i Mondiali. Allegri, senza Vlahovic, conferma il tandem Milik-Kean. In difesa gioca Gatti, Bonucci va in panchina, dove sono ...