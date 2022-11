LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | incidenti tra Verstappen-Hamilton e Leclerc-Norris! Sainz terzo e in caccia!

Clicca qui per aggiornare la diretta Segui la diretta del GP: Intanto i piloti si divertono in pista nella tradizionale parata! Ecco Seb e Mick Schumi insieme Look who chauffeured Seb on the driver parade Abbonati per continuare a leggere Questo è un ...In prima fila anche l'altra Mercedes di Hamilton. Ferrari: Leclerc scatta dalla terza fila, Sainz dalla ...Segui la cronaca del GP di Interlagos, con azione in pista e sorpassi, raccontati con la diretta testuale aggiornata giro per giro ...Dopo la bellissima Sprint Race, prepariamoci ad altri 71 giri ad Interlagos: segui la cronaca LIVE della Gara del GP del Brasile di F1.