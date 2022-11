In Brasile vince Russell davanti a Hamilton | Sainz e Leclerc

(Di domenica 13 novembre 2022) SAN PAOLO () (ITALPRESS) – George, al volante della Mercedes, ha vinto il Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto il compagno di scuderia e connazionale Lewisdi 1?529. Terzo posto per il ferrarista Carlos, a 4?051. Quarta l’altra Ferrari di Charles(a 8?441), quinta l’Alpine di Fernando Alonso (+9?561), sesta e settima le Red Bull con Max Verstappen (+10?056) seguito da Sergio Perez (+14?080). Ottavo il francese Esteban Ocon (Alpine, + 18?690), nona l’alfa Romeo di Valtteri Bottas (+22?552) e decima l’Aston Martin di Lance Stroll (+23?552).Per il 24enne Russel è la prima vittoria in carriera in Formula 1. “Davvero è una sensazione fantastica. Grazie al team e anche a Lewis, che era ...

Il pilota britannico, già vincente nella Sprint Race di ieri, ha conquistato il primo posto nel Gp del, mettendo le ruote davanti al compagno di squadra, il sette volte campione del mondo ...SAN PAOLO - George Russellil GP del, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes precede il compagno di squadra Lewis Hamilton e centra la prima vittoria in carriera. Alle spalle ...Roma, 13 nov. (askanews) - E' doppietta Mercedes a Interlagos per il Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale di F1. Gara solidissima di ...San Paolo, 13 nov. - (Adnkronos) – Prima vittoria in carriera in F1 per George Russell che trionfa nel Gp del Brasile. Sul circuito di Interlagos l’inglese della Mercedes vince davanti al connazionale ...