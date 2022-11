DIRETTA F1 | GP Brasile 2022 LIVE | ordine d’arrivo | trionfa Russell davanti a Hamilton Sainz sul podio in rimonta

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 VIDEO: L’INCIDENTE TRA LECLERC E NORRIS VIDEO: L’INCIDENTE TRA VERSTAPPEN E20.50 Ferrari che, visto il risultato indella Mercedes, dovrà guardarsi dalladella scuderia di Brackley in vista dell’ultimo round ad Abu Dhabi. Di seguito la classifica costruttori aggiornata: 1. Red Bull 719 2. Ferrari 524 3. Mercedes 505 4. Alpine 167 5. McLaren 148 6. Alfa Romeo 55 7. Aston Martin 50 8. Haas 37 9. AlphaTauri 35 10. Williams 8 20.49: Di seguito la classifica piloti aggiornata: 1. Max Verstappen (Red Bull) 429 2. Charles Leclerc (Ferrari) 290 3. Sergio Perez (Red Bull) 290 4. George(Mercedes) 265 5. Lewis(Mercedes) 240 6. Carlos(Ferrari) ...

Clamorosa doppietta Mercedes con Russell che vince il suo primo Gran Premio. Secondo posto per Hamilton poi le due Ferrari con Sainz e Leclerc. Quinto Alonso davanti a Verstappen Perez Ocon Bottas ...Ultimo giro - Russell sta per conquistare la sua prima vittoria in un GP di F1 dopo il successo nella Sprint Due giri al termine - Hamilton rispetta gli ordini di squadra e rimane a 1' da Russell. Si ...Segui la cronaca del GP di Interlagos, con azione in pista e sorpassi, raccontati con la diretta testuale aggiornata giro per giro ...50° giro - Pit-stop numero 2 per Russell, gomme soft e rientra davanti a Sainz Hamilton rientra terzo dietro a Sainz 49° giro - Box anche per Hamilton che monta le soft Pit anche ...