Che rapporto abbiamo con i noi stessi del passato

Il Fatto Quotidiano

... hanno cominciato a fare ipotesi circa iltra i due. Il cavaliere ha messo definitivamente da parte l'interesse per Ida Platano oppure l'incontro con la Nicoletti non èuna mossa tattica ...A svelare qualche retroscena sul loronella scuola ci ha pensato la bionda showgirl, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche parlato dei suoi tre allievi, ovvero NDG, Niveo e ... Che rapporto c’è tra sesso e asma Uno studio lo spiega Sembra essersi tirato indietro". Wilma chiarisce che il concorrente le ha confessato di voler avere un rapporto esclusivo con una donna e con Oriana non sarebbe possibile e, quindi, avrebbe detto alla ...Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa sono i tre professori di canto della ventiduesima edizione di Amici. A svelare qualche retroscena sul loro rapporto nella scuola ci ha pensato la bionda showgirl ...