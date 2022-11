ATP Finals di Torino su Sky dal 13 al 20 novembre 2022 | date e orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 novembre 2022) Anche questosi chiude all’insegna del tennis per Sky Sport: di fatto, per il secondo anno consecutivo le ATPdisaranno in esclusiva sull’emittente satellitare, con ogni genere di match o incontro, singolare e doppio, interamente in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Un programma davvero imperdibile, dove i più grandi tennisti al mondo si sfideranno dalla postazione del Pala Alpitour, teatro della competizione che chiude definitivamente la stagione del circuito ATP. Il ritorno di Federer: le apparizioni sul campo future del tennista dopo l’addio I titani del tennis si affrontano alle ATPdiIn totale saranno almeno 100 le ore di sfida adrenalinica, a partire dal 13 e fino al 20. Tra i grandi campioni: Rafael ...